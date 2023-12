Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.718,09 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 37.208,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 14.871,16 punten.

Wall Street lijkt donderdag te herstellen van de onverwachte koersval van woensdag, die marktkenners vooral weten aan een overkochte markt die de afgelopen tijd zeer optimistisch was over het aantal renteverlagingen door grote centrale banken in 2024.

"De ommekeer op woensdag vond anderhalf uur voor het sluiten van de Amerikaanse markt plaats, en hoewel er geen duidelijke aanleiding voor was, hadden we de S&P net zien stijgen in het hoogste tempo in drie jaar tijd dus het was moeilijk om die beweging omhoog vol te houden", stelde Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor nieuwe groeicijfers uit de Verenigde Staten. Uit een definitief cijfer bleek dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 4,9 procent is gegroeid. Een voorlopig cijfer duidde eerder op een groei van 5,2 procent.

De Philly Fed-index verslechterde van -5,9 naar -10,5, waar een verbetering was voorzien in december. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS steeg afgelopen week nauwelijks, met 2.000 tot 205.000, terwijl er was gerekend op een aantal van 215.000.

"Lager dan verwachte werkloosheidsclaims en een neerwaartse bijstelling van de groei waren geen wereldschokkende cijfers, maar ze zijn nog steeds in lijn met het verhaal dat een afkoelende economie de Fed op koers zal houden om de rente in de niet al te verre toekomst te verlagen," zei Chris Larkin van E-Trade bij Morgan Stanley.

"Terecht of niet, dat sentiment heeft een grote rol gespeeld in de recente stijging van de markt, ook al heeft de Fed zijn best gedaan om de verwachtingen te temperen," zei de vermogensbeheerder.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in november opnieuw gedaald, zo werd donderdag ook bekend. De Leading Economic Index daalde afgelopen maand 0,5 procent en kwam uit op 103,0.

Ondanks de aanhoudende veerkracht van de economie en de verbetering van het consumentenvertrouwen in december, wijzen de leidende indicatoren op een afname van de economische activiteit, zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board.

"Als gevolg daarvan voorspelt The Conference Board een korte en oppervlakkige recessie in de eerste helft van 2024."

WTI-olie werd donderdag bijna een procent goedkoper en kostte 73,56 dollar per vat. Angola, een van Afrika's grootste olieproducenten, stapt uit de OPEC omdat het land niet meer wil voldoen aan de afgesproken productieverlagingen.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0985. Volgens Swissquote is 1,10 mogelijk als de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers van vrijdag tegenvallen.

De markt rekent op een PCE-kerninflatie van 3,3 procent in november, tegen 3,5 procent in oktober.

Bedrijfsnieuws



Boeing is dicht bij een hervatting van de levering van 737 MAX vliegtuigen aan China. Chinese maatschappijen lijken het toestel weer te willen gebruiken, na een belangrijke goedkeuring van toezichthouders. Boeing steeg een half procent.

Micron Technology wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan en ook de outlook was positief. De geheugenchipfabrikant hoopt met een nieuwe chip ook mee te liften op de toenemende populariteit van kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg donderdag ruim 7 procent. Sectorgenoot Nvidia won een procent.

Calliditas Therapeutics heeft groen licht van de FDA voor zijn middel tegen de nierziekte nefropathie. Het aandeel steeg 11 procent.

Uitbater van cruiseschepen Carnival kwam met meevallende resultaten over het vierde kwartaal en een optimistische outlook. Het aandeel steeg 6 procent.

CEO David Zaslav van Warner Brothers en Discovery sprak vorige week met topman Bob Bakish van Paramount over een mogelijke fusie, maar dit leidde niet tot formele gesprekken, meldde The Wall Street Journal. Aandelen Warner Bros verloren 2,5 procent en Paramount daalde ruim 3 procent.



Sportmerk Nike komt nabeurs met resultaten. Het aandeel steeg licht in aanloop naar de cijfers.