Europese beurzen sluiten licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 476,94 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 16.687,42 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de min bij een stand van 7.571,40 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent lager op 7.694,73 punten.

De markten vragen zich af of de recente sterke stijging van aandelen wel gerechtvaardigd is, zeiden marktkenners. Er zijn ook zorgen over risico's voor de economie. De dunne handel in de aanloop naar de eindejaarsvakantie zorgt bovendien voor meer volatiliteit en dus is het moeilijk om harde conclusies te trekken uit de huidige bewegingen.

Volgens Danske Bank nemen beleggers wat winsten na de wellicht te snelle stijging van de aandelenmarkten in de afgelopen dagen.

"We hebben deze dynamiek eerder gezien en raden normaal gesproken om rustig te blijven en niet achter de markt aan te lopen", aldus de Deense bank.

Op macro-economisch vlak was het in Europa donderdag vrij rustig. De Turkse centrale bank heeft de rente opnieuw verhoogd om de torenhoge inflatie terug te dringen, maar in iets minder mate dan bij eerdere besluiten.

De rente werd verhoogd van 40,0 naar 42,5 procent. Bij de vorige drie rentebesluiten ging de rente steeds met 5 procentpunten omhoog. De centrale bank gaf donderdag aan dat de inflatie in november toch weer opliep, maar wel binnen de meeste recente verwachtingen van de bank bleef.

Economen van ING rekenen op nog een renteverhoging in Turkije naar 45 procent in januari, waarna er vermoedelijk een pauze volgt tot aan het derde kwartaal.

WTI-olie werd donderdag bijna een procent goedkoper en kostte 73,53 dollar per vat. Volgens mediaberichten stapt Angola, een van Afrika's grootste olieproducenten, uit de OPEC omdat het land niet meer wil voldoen aan de afgesproken productieverlagingen.

De euro/dollar handelde donderdag rond het slot in Europa net onder 1,10.

Bedrijfsnieuws

Vodafone zou een bod hebben ontvangen van Swisscom op de Italiaanse tak van de onderneming. Iliad deed eerder al een bod op deze activiteiten en een bod van Swisscom zou een biedingsstrijd impliceren. Vodafone sloot in Londen meer dan 2 procent hoger.

Aandelen van luxemerken stonden juist onder druk. Burberry verloor ruim 4 procent in Londen en LVMH en Kering daalden tot een procent in Parijs. Defensiebedrijven als Rheinmetall en Thales deden wel goede zaken.

Teleperformance was een overtuigende stijger in de CAC 40, met een winst van 4 procent, terwijl Commerzbank in de DAX aan kop ging, met een plus van bijna anderhalf procent.

Aandelen van autofabrikanten stonden in Frankfurt juist onder druk.

S&P Global Ratings heeft donderdag de kredietrating van NN Group verhoogd van BBB+ naar A- met een stabiel vooruitzicht. Het aandeel daalde bijna een half procent in Amsterdam.

Philips verloor 2,5 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft Philips opgedragen een klein aantal MRI-scanners terug te roepen en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds, zo oordeelde ING donderdag in een rapport.

Argenx daalde meer dan 3 procent in Brussel. Analisten blijven hun koersdoelen verlagen. Woensdag maakte de onderneming bekend met de Address-studie de primaire en secundaire eindpunten niet te hebben bereikt, waarop het aandeel hard onderuit ging, met een verlies van 26 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot bijna een procent in het groen.