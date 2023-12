Halfgeleiders hoger in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd. De AEX sloot 0,5 procent in het rood met een slot van 789,88 punten.

De Europese beurzen reageerden op de onverwachte verkoopgolf op Wall Street op woensdag, waar de afgelopen tijd juist records werden gebroken omdat beleggers rekenen op spoedige renteverlagingen van de centrale banken.

"Je kunt je afvragen wat er gisteren op Wall Street gebeurde, toen de S&P500 index omsloeg en 1,5 procent verloor. Er wordt gesuggereerd dat optiehandelaren aan de basis lagen van de daling", legde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild Europe uit.

Ook kwam de all time high van de S&P 500 duidelijk in zicht. "Blijkbaar vonden handelaren dit te veel van het goede", aldus Vranken, die verder wees op de uitspraken van Fed-leden in de afgelopen dagen, die zich verzetten tegen de marktverwachting van 5 tot 6 renteverlagingen in 2024.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte ook op dat de handelsvolumes wat opdrogen richting de feestdagen.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor nieuwe groeicijfers uit de Verenigde Staten. Uit een definitief cijfer bleek dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 4,9 procent is gegroeid. Een voorlopig cijfer duidde eerder op een groei van 5,2 procent.

De Philly Fed-index verslechterde van -5,9 naar -10,5, waar een verbetering was voorzien in december. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS steeg afgelopen week nauwelijks, met 2.000 tot 205.000, terwijl er was gerekend op een aantal van 215.000.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in november opnieuw gedaald.

Ondanks de aanhoudende veerkracht van de economie en de verbetering van het consumentenvertrouwen in december, wijzen de leidende indicatoren op een afname van de economische activiteit, zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board.

"Als gevolg daarvan voorspelt The Conference Board een korte en oppervlakkige recessie in de eerste helft van 2024."

WTI-olie werd donderdag een procent goedkoper en kostte 73,53 dollar per vat. Volgens persbureau Reuters en The Wall Street Journal stapt Angola, één van Afrika's grootste olieproducenten, uit de OPEC omdat het land niet meer wil voldoen aan de afgesproken productieverlagingen.

De euro/dollar handelde donderdagavond net onder 1,10.

Stijgers en dalers

Besi, ASMI en ASML wisten als enige aandelen in de AEX duidelijk in het groen te blijven, zij het met een bescheiden winst van gemiddeld half procent. Sectorgenoot Micron kwam woensdagavond met sterke cijfers en een positieve outlook.

Philips was hekkensluiter met een verlies van 2,5 procent en Shell en UMG verloren meer dan een procent.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft Philips opgedragen een klein aantal MRI-scanners terug te roepen en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds, zo oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport.

In de AMX deed Fugro goede zaken, met een winst van meer dan 2 procent. Ook Alfen sloot in het groen en Corbion steeg 2 procent. Corbion rondde de bouw van een melkzuurfaciliteit in Thailand af en Fugro kondigde de aanschaf van twee nieuwe schepen aan.

Just Eat verloor Takeaway daalde 2,5 procent en belandde daarmee onderaan in de Midcap. Basic-Fit en WDP leverden anderhalf tot bijna twee procent in.

In de AScX won PostNL ruim een procent. Vivoryon leverde bijna 3 procent in en Wereldhave en Nedap daalden iets meer dan een procent.

Het lokaal genoteerde Alumexx schoot 34 procent omhoog. De producent van aluminium trappen en steigers vond in KPMG een nieuwe accountant. Dit betekent dat het bedrijf zijn beursnotering in Amsterdam mag behouden.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen bijna een procent in het groen.