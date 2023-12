Media: Angola stapt uit OPEC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Angola stapt uit oliekartel OPEC. Dit meldde het lokale persbureau Angop donderdag. Het besluit werd genomen door het kabinet en werd aangekondigd door olieminister Diamantino de Azevedo, aldus Angop. Het besluit volgt op plannen van het oliekartel om de olieproductie volgend jaar te beperken. Angola, een van de grootste olieproducenten onder de Afrikaanse landen, lag eerder overhoop met het kartel over de productieplannen, waardoor de in november geplande OPEC-vergadering met vier dagen werd uitgesteld. Angola werd in 2007 lid van OPEC. OPEC heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Angola. Bron: ABM Financial News

