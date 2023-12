Wall Street naar hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een duidelijk hogere opening tegemoet, na de stap terug van woensdag, toen er sprake was van de sterkste daling in drie maanden. Matige economische berichten uit de VS konden het enthousiasme niet drukken.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de opening 0,9 procent in het groen. De Nasdaq gaat vermoedelijk 1,1 procent hoger bij de opening.

Er was geen duidelijke aanleiding voor de verkoopgolf van woensdag, maar de markt was hard gestegen, met een winst van 23 procent voor de S&P 500-index sinds het begin van het jaar.

"De ommekeer op woensdag vond anderhalf uur voor het sluiten van de Amerikaanse markt plaats, en hoewel er geen duidelijke aanleiding voor was, hadden we de S&P net zien stijgen in het hoogste tempo in drie jaar tijd dus het was moeilijk geweest om die beweging omhoog vol te houden", stelde Deutsche Bank.

Economisch nieuws kwam van de wekelijkse steunaanvragen in de VS, een definitief Amerikaans groeicijfer en de Philadelphia Fed-index voor december.

De Philly Fed-index verslechterde van -5,9 naar -10,5, waar een verbetering was voorzien in december. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg echter nauwelijks afgelopen week, met 2.000 tot 205.000, terwijl er was gerekend op 215.000.

De economische groei van 5,2 procent in het derde kwartaal werd neerwaarts bijgesteld naar 4,9 procent, wat niet geheel was voorzien bij de definitieve vaststelling van dit groeicijfer.

De olieprijs daalde. WTI-olie voor februari werd 1,5 procent goedkoper op 73,16 dollar en Brent-olie zakte 1,5 procent tot 78,51 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0992. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0960 op de borden. Volgens Swissquote is 1,10 mogelijk als de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers van vrijdag tegenvallen.

Bedrijfsnieuws



Boeing is dichterbij een hervatting van de levering van 737 MAX vliegtuigen aan China. Chinese maatschappijen lijken het toestel weer te willen gebruiken, na een belangrijke goedkeuring van toezichthouders. Boeing steeg voorbeurs 1,6 procent.

Micron Technology meldde een beter dan verwachte vooruitblik voor het huidige kwartaal, met fors meer omzet. Het aandeel steeg 7,2 procent in de elektronische handel.

Toyota verloor 4 procent in Tokyo. Het Japanse bedrijf moet ongeveer 1 miljoen auto's van de merken Toyota en Lexus terugroepen in Amerika vanwege mogelijk disfunctionerende airbags.

Calliditas Therapeutics heeft steun van de FDA voor zijn middel tegen de nierziekte nefropathie. Het aandeel steeg 14 procent voorbeurs.

CEO David Zaslav van Warner Brothers en Discovery sprak vorige week met topman Bob Bakish van Paramount over een mogelijke fusie, maar dit leidde niet tot formele gesprekken, meldde The Wall Street Journal.



Sportmerk Nike komt nabeurs met resultaten. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te openen.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag lager. De S&P 500 daalde 1,5 procent naar 4.698,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent bij een stand van 37.082,00 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 14.777,94 punten.