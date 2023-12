Warner besprak fusie met Paramount Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO David Zaslav van Warner Bros. en Discovery zou afgelopen week met topman Bob Bakish van Paramount aan tafel hebben gezeten om te spreken over een fusie. Dit schreef The Wall Street Journal op basis van bronnen. De twee bespraken het idee van een fusie, maar tot formele gesprekken kwam het niet. Warner Media media fuseerde in 2021 met Discovery, waarna de combinatie nog altijd met een stevige schuld zit opgezadeld. Volgens één van de bronnen zou het kabelnetwerk van Paramount voor Warner Bros nauwelijks nog interessant zijn, daar kijkers en masse zijn overgestapt op streamingdiensten. Een deal zou dus vooral betrekking hebben op de streamingdiensten van beide partijen. David Zaslav van Warner Bros staat bekend om zijn fusiestrategie om kosten te besparen. Een combinatie tussen Paramount en Discovery zou daar op aansluiten. In november van dit jaar zei Warner Bros dat het wat overnames betreft de komende één tot twee jaar behoorlijk opportunistisch kan zijn. Of toezichthouders akkoord zouden gaan met een deal valt ook nog te bezien. Bron: ABM Financial News

