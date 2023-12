Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nadat Wall Street woensdag wat winst nam in een markt die toch wat lijkt te twijfelen over de zachte landing van de economie. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 478,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van eveneens 0,6 procent naar 16.626,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 7.545,49 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.682,56 punten. Volgens Swissquote begint de markt wat hoogtevrees te krijgen na al het optimisme van de afgelopen weken. "Een daling van de effectieve rendementen van obligaties zorgt in combinatie met de scherpe stijgingen van de aandelenkoersen van de afgelopen tijd, voor een afnemend vertrouwen in een zachte landing van de economie en daarmee voor koersdalingen", aldus de Zwitserse bank. Het Franse ondernemersvertrouwen steeg over december met 1 punt naar 98. Voor de VS staan donderdag drie macro-economische data op het programma. Dat zijn de steunaanvragen, de derde raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia. Olie noteerde donderdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het stijging op 74,38 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,84 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0943. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,09 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0960 op de borden.



Bedrijfsnieuws Vodafone zou een bod hebben ontvangen van Swisscom op de Zwitserse tak van de onderneming. Iliad deed eerder al een bod op deze activiteiten en een bod van Swisscom zou een biedingsstrijd impliceren. Vodafone noteerde in Londen 2,2 procent hoger. De Amerikaanse toezichthouder FDA droeg Philips op een klein aantal MRI-scanners terug te roepen en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds, zo oordeelde ING donderdag in een rapport. Philips noteerde 1,7 procent lager. De koers van Argenx heeft nog geen vaste grond onder de voeten gevonden. Analisten blijven hun koersdoelen verlagen. Woensdag maakte de onderneming bekend met de Address-studie de primaire en secundaire eindpunten niet te hebben bereikt. Argenx noteerde vanochtend 2,0 procent lager, na een koersval van krap 26 procent op woensdag. In Frankfurt hadden autobouwer het moeilijk. BMW, Volkswagen en Porsche daalden 1,7 tot 2,4 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De S&P 500 daalde woensdag 1,5 procent naar 4.698,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent bij een stand van 37.082,00 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 14.777,94 punten. Bron: ABM Financial News

