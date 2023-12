Beursblik: S&P verhoogt rating NN Group naar A+ Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) S&P Global Ratings heeft donderdag de kredietrating van NN Group verhoogd van BBB+ naar A- met een stabiel vooruitzicht. De verhoging van de kredietrating volgt op een aanpassing van de criteria die de kredietbeoordelaar hanteert voor verzekeraars. Een reden voor de wijziging is dat er onder de nieuwe rapportagestandaard IFRS17 geen aftrek meer geldt voor de contractuele servicemarge (CSM), die S&P vergelijkt met het eigen vermogen. Hierdoor stijgt het beschikbare kapitaal van NN Group. De CSM was per juni dit jaar bij NN 6,89 miljard euro voor belastingen.



Ook de diversificatie van risico's wordt explicieter meegenomen en dat helpt ook, aldus S&P, evenals de behoudende investeringen. Het aandeel NN daalde donderdag 0,8 procent tot 35,11 euro. Bron: ABM Financial News

