Valuta: euro wacht op nieuwe impuls

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag een fractie lager in afwachting van nieuwe, maatgevende inflatiedata uit de VS op vrijdag. "Voor vandaag lijkt de nieuwe raming voor de Amerikaanse economie het meest doorslaggevend voor de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Vrijdag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse kerninflatie over november. Mocht die lager uitkomen dan verwacht, dan is een stijging van de euro richting de 1,10 dollar volgens ons niet uitgesloten", aldus Van der Meer. Patrick Harker, president van de Federal Reserve van Philadelphia, zei woensdag open te staan voor het verlagen van de rente, maar niet op korte termijn. "We hoeven het niet te snel te doen. We gaan het niet meteen doen. Het zal enige tijd duren. Het werk op het gebied van de inflatie is nog niet klaar, maar we gaan de goede kant op, de zaken beginnen er steeds beter uit te zien", aldus Harker. Bij het sluiten van de aandelenhandel in New York noteerde de euro rond 1,0960 dollar. Het Franse ondernemersvertrouwen steeg over december met 1 punt naar 98. Voor de VS staan donderdag drie macro-economische data op het programma. Dat zijn de steunaanvragen, de derde raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia. De euro noteerde donderdag vlak op 1,0944 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8665 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2632 dollar. Bron: ABM Financial News

