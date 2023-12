Philips grootste daler in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 789,11 punten. "Beleggers nemen even wat gas terug, na de stevige rally sinds eind oktober", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij merkt wel op dat de handelsvolumes wat opdrogen richting de feestdagen. De expert van ING wees op de verkoopgolf op Wall Street woensdagavond, volgens hem zonder directe aanleiding. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx werd het negatieve sentiment aangewakkerd door FedEx. De pakketbezorgingsgigant gaf een teleurstellende omzetverwachting voor het boekjaar en rapporteerde resultaten voor het tweede kwartaal die zowel aan de bovenkant als aan de onderkant achterbleven bij de verwachtingen van analisten. Het aandeel gaf ruim 12 procent aan waarde prijs. De stap terug noemde Wiersma "heel gezond". "Dit betekent niet dat we nu ineens een draai in de opgaande trend gaan zien. Een iets lagere economische groei maar geen recessie, lagere inflatie en lagere rentes zijn een prima omgeving voor zowel aandelen als obligaties", aldus Wiersma. "Zolang de winstgroeivooruitzichten van bedrijven niet dramatisch verslechteren, is er weinig reden om je als belegger grote zorgen te maken." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0944. De olieprijzen stegen met circa een procent. Op macro-economisch vlak maken beleggers zich op voor Amerikaanse groeicijfers en de Philadelphia Fed-index. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen hielden Ahold Delhaize en KPN de verliezen beperkt. ASMI en DSM-Firmenich verloren tot een procent, terwijl Philips met 1,6 procent de grootste daler was. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft Philips opgedragen een klein aantal MRI-scanners terug te roepen en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds, zo oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport. In de AMX stegen Fugro en OCI tot 0,8 procent. Corbion, dat 0,2 procent inleverde, rondde de bouw van een melkzuurfaciliteit in Thailand af. Just Eat verloor 2,7 procent. In de AScX won PostNL 0,5 procent. Vivoryon verloor 3,2 procent. Het lokaal genoteerde Alumexx schoot 23,4 procent omhoog. De producent van hoogwaardige aluminium klimmaterialen vond in KPMG een nieuwe accountant. Dit betekent dat het bedrijf zijn beursnotering in Amsterdam mag behouden. Bron: ABM Financial News

