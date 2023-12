Media: Euronext biedt niet meer op Allfunds Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext zal waarschijnlijk geen nieuw bod uitbrengen op Allfunds. Dat schreef persbureau Reuters donderdag in een interview met topman Stéphane Boujnah van het beursbedrijf. Een bod van 5,5 miljard euro op het Spaanse Allfunds werd in februari ingegrokken, nadat berichten over de overnameplannen de koers van Euronext lieten kelderen.



Voormalig zakenbankier Boujnah zei dat overnames een belangrijk onderdeel blijven van de strategie van Euronext, maar dat de redenen om af te zien van een overname van Alffunds nog steeds gelden. Euronext heeft beursbedrijven in Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Milaan, Oslo en Parijs. Andere beurzen kunnen daar bij komen, zei Boujnah, maar er zijn er weinig meer te koop volgens hem. Kleine overnames buiten Europa zijn ook een optie voor Euronext. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.