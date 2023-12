Nu ook terugroepactie voor MRI-scanners Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft opgedragen tot het terugroepen van een klein aantal MRI-scanners van Philips en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport. De financiële impact van de terugroepactie zal naar verwachting beperkt zijn, stelde Hesselink. "Maar de nieuwe terugroepactie doet het sentiment rond Philips geen goed. “Het legt de problemen rond de kwaliteit van de controles door Philips in de belangrijke MRI-categorie bloot." Eind november lag de focus ook al op kwaliteitszorgen, toen de FDA de waarschuwing afgaf dat de nieuwe Dreamstation 2-machines oververhit kunnen raken. De nieuwe problemen zijn volgens ING ook niet goed voor de relatie met de FDA. Diverse berichten in lokale en internationale media maakten al melding van de "niet optimale" relatie tussen Philips en de Amerikaanse toezichthouder", aldus Hesselink. ING handhaafde het Houden advies op Philips met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel daalde donderdag 1,5 procent tot 21,01 euro. Bron: ABM Financial News

