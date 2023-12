Beursblik: Eurocommercial schrapt project Woluve Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Berichten in de Franstalige pers dat Eurocommercial Properties afziet van de uitbreiding van het Brusselse winkelcentrum Woluwe komen niet als een verrassing. Dit stelde ING donderdag in een rapport. Volgens het artikel zijn de benodigde investeringen gestegen van circa 80 miljoen tot circa 100 miljoen euro, terwijl CEO Evert Jan van Garderen recent nog sprak van 90 miljoen euro. ING denkt dat het project in aangepaste vorm opnieuw zal worden ingediend, omdat de locatie aantrekkelijk is en het winkelcentrum operationeel sterk verbeterde. De uitbreiding betrof een vergroting van het winkeloppervlak en enkele woningen. ING heeft een koopadvies en koersdoel van 29,00 euro op Eurocommercial Properties. Het aandeel daalde donderdagochtend met 0,5 procent tot 22,42 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.