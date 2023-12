AEX wacht lagere opening na ommezwaai op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start, na een scherpe terugval op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent. Woensdag sloot de AEX dankzij een eindsprintje nog nipt hoger op een slotstand van 793,69 punten. Op Wall Street stegen de hoofdindices woensdagavond aanvankelijk rustig verder. En terwijl de obligatierentes onder druk bleven staan, scherpten de Dow en de S&P hun hoogste stand ooit verder aan. Hier kwam anderhalf uur voor het slot abrupt een einde aan. Zonder directe aanleiding werd de beurs scherp lager gezet en bij de slotzoemer noteerden de S&P en techbeurs Nasdaq circa anderhalf procent in het rood. Vanochtend laten de futures wel een licht herstel zien. De daling markeert een trendbreuk na de recente imposante rally. Vanaf de bodem eind oktober tot en met dinsdag stegen de Dow Jones en de S&P 500 beide met meer dan 15 procent. De Nasdaq steeg in dezelfde periode zelfs bijna 20 procent. "De markten hebben het al zo lang zo goed gedaan", zei beleggingsstrateeg Rob Haworth van U.S. Bank Asset Management. "Misschien is er sprake van enige uitputting bij de kopers, en beginnen we nu aan een soort van korte termijn consolidatiefase." Ondanks een verlies vanochtend voor de Japanse beurs van ruim anderhalf procent, lijken Aziatische beleggers niet erg onder de indruk van de daling op Wall Street. De Chinese beurzen weten zelfs de weg omhoog te vinden, na aanvankelijk nog lager van start te zijn gegaan. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak op 74,20 dollar per vat, na een bescheiden stijging woensdagavond in New York. De olieprijzen stegen gisteren aanvankelijk nog met bijna 2 procent, omdat handelaren zich zorgen bleven maken over verstoringen van de scheepvaart in de Rode Zee. Beleggers kijken vandaag voor macro-economisch nieuws naar Amerika, waar de wekelijkse steunaanvragen, de economische groei in het afgelopen kwartaal, en de Philadelphia Fed index op de agenda staan. Bedrijfsnieuws Corbion rondde de bouw van een melkzuurfaciliteit in Thailand af. Met de succesvolle installatie van de operationele systemen, kan worden begonnen aan de ingebruikname van de faciliteit. Fugro heeft twee schepen gekocht, die zullen worden ingezet voor geotechnische doeleinden. Financiële details werden niet gemeld. Sif Holding gaat definitief aan de slag voor windpark Hollandse Kust West. De funderingsspecialist zal 52 lange monopiles bouwen. Daarmee is een productie van 70 kiloton gemoeid. Alumexx trok KPMG aan als accountant. Daarmee voldoet Alumexx aan de eisen die Euronext eerder stelde. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde woensdag 1,5 procent naar 4.698,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent bij een stand van 37.082,00 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 14.777,94 punten. Bron: ABM Financial News

