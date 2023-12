Fugro koopt twee schepen voor windmarkt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft twee schepen gekocht, die zullen worden ingezet voor geotechnische doeleinden. Dat maakte de bodemonderzoeker donderdag bekend, zonder financiële details te geven. De aangeschafte vaartuigen heten de Sea Goldcrest en de Sea Gull, en passen in de strategie van Fugro om zijn capaciteit te vergroten om in te spelen op de groeikansen in offshore windenergie. Die markt heeft een bijzonder grote behoefte aan het in kaart brengen van de samenstelling van zeebodems en de bijbehorende eigenschappen. Dit kan voorlopig niet met kleinere of onbemande vaartuigen gebeuren. De markt voor windparken op zee blijft snel groeien, ondersteund door het recente besluit van de klimaattop van de VN COP28 om de mondiale capaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen in 2030, stelde Fugro. De schepen werden in 2019 en 2020 gebouwd. De Sea Goldcrest zal in de loop van 2024 aan Fugro worden geleverd. Dan zal het schip worden omgebouwd en naar verwachting begin 2025 klaar zijn om door Fugro te worden ingezet. De Sea Gull vaart al onder de vlag van Fugro en is volledig operationeel. Bron: ABM Financial News

