Regering VS overweegt hogere heffingen op Chinese elektrische auto's

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering overweegt een verhoging van de importtarieven op Chinese elektrische auto's, ter bescherming van de eigen productie en afzet van auto's. Dit schreef The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. De Chinese auto-industrie is nog altijd in staat om goedkoper auto's te produceren dan Amerikaanse autofabrikanten. De regering Biden heeft op een Chinees automerk als BYD al een importtarief van 25 procent ingesteld, maar wil dit mogelijk verhogen. De Amerikaanse regering heeft onder voormalig president Donald Trump al heffingen op Chinese goederen ingesteld ter waarde van circa 300 miljard dollar. In november liet Biden weten niet toe te willen staan dat China de markt voor elektrische auto's gaat domineren. De regering overweegt ook tariefsverlagingen op producten die het strategisch niet belangrijk genoeg acht, aldus de bronnen. Een woordvoerder van de National Security Council gaf donderdag geen commentaar op de overwegingen van de regering Biden. Bron: ABM Financial News

