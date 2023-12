Corbion rondt bouw melkzuurfaciliteit Thailand af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft de bouw van een melkzuurfaciliteit in Thailand afgerond. Dit maakte de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën donderdag bekend. Met de succesvolle installatie van de operationele systemen, kan worden begonnen aan de ingebruikname van de faciliteit. Deze fase, bestaande uit onder meer het functioneel testen van apparatuur, zal in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond. Daarna kan het productieproces worden opgestart. Corbion vermeldde expliciet dat de bouw binnen de geplande termijn werd afgerond. Het aandeel Corbion sloot woensdag op 18,97 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.