Gemengd beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, met als negatieve uitschieter de beurs in Tokio. De Japanse Nikkei 225 daalde ruim anderhalf procent naar 33.135 punten, terwijl de verliezen voor de beurzen in Sydney en Seoel meer bescheiden waren. De Chinese beurzen wisten juist de weg omhoog te vinden, na aanvankelijk nog lager van start te zijn gegaan. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak op 74,20 dollar per vat, na een bescheiden stijging woensdagavond in New York. De Europese beurzen maken zich op voor een lagere opening, nadat Wall Street woensdagavond laat een scherpe daling liet zien. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.