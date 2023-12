Alumexx vindt accountant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft KPMG aangetrokken als accountant. Dit maakte de producent van hoogwaardige aluminium klimmaterialen donderdag bekend. KPMG wordt door de raad van commissarissen op de aandeelhoudersvergadering voorgedragen als externe accountant voor de controle van de jaarrekening 2024. Daarmee voldoet Alumexx aan de eisen die Euronext eerder stelde. Euronext maakte in oktober van dit jaar bekend dat acht beursgenoteerde bedrijven uitstel kregen tot uiterlijk 15 januari 2024 om een getekende opdrachtbrief voor een accountant aan te leveren om zo genoteerd te kunnen blijven op Euronext Amsterdam. Bron: ABM Financial News

