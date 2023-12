Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na de koersdalingen woensdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 75 punten voor de Duitse DAX en een min van 46 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 45 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, maar bleven per saldo redelijk dicht bij huis. Positieve uitzondering was de Britse beurs, die steeg na meevallende inflatiedata.

Swissquote zag woensdag in de verdere daling van de Duitse producentenprijzen in november en de afgenomen inflatie van de Britten wat houvast voor beleggers, met het oog op de spanningen rondom de Rode Zee. In veel commentaren is in de voorbije dagen al gespeculeerd op oplopende olieprijzen als schepen een omweg moeten maken om hun bestemming te bereiken.

Daartegenover staat dat de markt optimistisch blijft over de vooruitzichten op de eerste renteverlagingen door centrale banken. De Duitse tienjaarsrente is woensdag weer onder 2 procent gekomen, nadat begin oktober nog de 3 procent werd bereikt.

De afgelopen dagen waren volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets interessant voor obligatiebeleggers, die de rentes scherp zagen dalen na opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Fed, dat de centrale bank de timing van renteverlagingen heeft besproken. "Deze verrassing leidde ertoe dat de markt haar verwachtingen voor de renteverlagingen begon aan te passen. Maar zoals wel vaker wil de markt altijd wat meer zien dan waar de centrale banken op hinten staan ", aldus Hewson.

De Britse inflatie daalde sterker dan verwacht, zo werd vanochtend bekend, en kwam in november uit op 4,2 procent. De producentenprijzen bleven weliswaar dalen op jaarbasis, maar het tempo waarin versnelde niet. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde in december en dat gold ook voor het vertrouwen in de gehele eurozone. Wel noteren beide vertrouwensindexen nog altijd ruim onder nul.

Stijgers en dalers

De grootste negatieve uitschieter was woensdag te vinden in Brussel, waar Argenx een kwart van haar beurswaarde verloor. De Address-studie van Argenx heeft zijn primaire en secundaire eindpunten niet bereikt, zo maakte het biotechbedrijf woensdagochtend bekend. Het regende vervolgens advies- en koersdoelverlagingen voor de indexzwaargewicht, die de Bel20 diep in het rood zette.

In Frankfurt ging Siemens Energy aan kop met een koerswinst van 3,2 procent, gevolgd door Fresenius SE, dat 2,3 procent kon bijschrijven. Deutsche Post was de grootste daler en verloor 2,0 procent, mogelijk als gevolg van de sombere boodschap die FedEx dinsdagavond gaf.

In Parijs bleven de aandelen dicht bij huis. De grootste stijger was Edenred met een winst van 1,6 procent en grootste daler was Renault met een verlies van 1,5 procent.

Euro STOXX 50 4.533,82 (-0,0%)

STOXX Europe 600 477,94 (+0,2%)

DAX 16.733,05 (-0,1%)

CAC 40 7.583,43 (+0,1%)

FTSE 100 7.715,68 (+1,0%)

SMI 11.144,88 (-0,1%)

AEX 793,96 (+0,2%)

BEL 20 3.652,82 (-2,4%)

FTSE MIB 30.361,21 (-0,0%)

IBEX 35 10.101,00 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat donderdag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager geëindigd, nadat eerder op de dag de jaarrecords opnieuw werden aangescherpt. Het lijkt erop dat beleggers wat winsten verzilverden na de recente stijgingen.

De S&P 500 is dit jaar circa 24 procent gestegen, in de hoop dat de renteverhogingen van de Fed om de inflatie te beteugelen de economie niet al te veel kwaad hebben gedaan.

Inmiddels becijfert de markt een eerste renteverlaging door de Fed in maart op circa 73 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. Sommige Fed-leden probeerden in de afgelopen dagen de verwachtingen op een renteverlaging in maart nog wat te temperen, onder wie Thomas Barkin, voorzitter van de Fed in Richmond.

Fondsbeheerders zijn optimistisch gestemd over de aandelenmarkten, volgens een enquête van Bank of America. Deze professionele beleggers hanteren momenteel gemiddeld de sterkste overweging in aandelen sinds 2009. Een gezamenlijke inspanning van Fed-bestuurders om het optimisme over aanstaande renteverlagingen te dempen heeft het vuur bij de beleggers dus niet kunnen doven.

Bemoedigend was het sterker dan verwachte consumentenvertrouwen in de VS. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 101,0 in november naar 110,7 in december. Economen rekenden vooraf op een stijging tot 104,5. Ook bleek dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in november is gestegen. Op maandbasis stegen de verkopen met 0,8 procent tot 3,82 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 3,76 miljoen verkochte woningen. Hiermee kwam een einde aan een daling van vijf maanden.

De olieprijzen moesten woensdagavond een groot gedeelte van de winst van eerder de dag weer inleveren. Woensdag bleek dat de Amerikaanse olievoorraden onverwacht waren gestegen met bijna 3 miljoen vaten. WTI-olie voor levering in februari steeg 0,4 procent naar 74,22 dollar.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,0960. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0975 op de borden. Het pond sterling daalde na de meevallende Britse inflatiecijfers. Dit voedde de hoop op renteverlagingen door de Bank of England in het begin van 2024.

Stijgers en dalers

De aandelen van Alphabet stegen woensdag 1,1 procent, nadat het aandeel eerder op de dag het hoogste punt in een jaar bereikte. Dit naar aanleiding van een rapport waarin stond dat de Google-afdeling van plan is een groot deel van de advertentieverkoopafdeling te reorganiseren.

Aandelen van voedingsbedrijf General Mills daalden 3,6 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het een kleine omzetdaling dit jaar verwachtte, in plaats van de eerder beoogde 3 tot 4 procent groei.

De aandelen van FedEx daalden 12 procent. De onderneming rapporteerde dinsdagavond tegenvallende kwartaalcijfers en verlaagde zijn omzetverwachting.

Steelcase meldde een hogere kwartaalwinst, maar de omzetdaling van 6 procent viel tegen. Ook voor het komende kwartaal voorziet het bedrijf een lagere omzet dan een jaar eerder. Desondanks wist het aandeel te stijgen en won bijna 11 procent.

Nabeurs opende Micron de boeken en won het aandeel bijna 5 procent. Het bedrijf presteerde beter dan verwacht en was positief over de komende periode.

S&P 500 index 4.698,35 (-1,5%)

Dow Jones index 37.082,00 (-1,3%)

Nasdaq Composite 14.777,94 (-1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten overwegend lager.

Nikkei 225 33.135,49 (-1,6%)

Shanghai Composite 2.917,54 (+0,5%)

Hang Seng 16.600,22 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0952. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0937.

USD/JPY Yen 142,96

EUR/USD Euro 1,0952

EUR/JPY Yen 156,55

MACRO-AGENDA:

06:30 Werkloosheid - November (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)



BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Nike - Cijfers tweede kwartaal (VS)