Werkloosheid nog iets verder gedaald in november

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is ook in november nog iets verder gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De werkloosheid daalde van 3,6 procent in oktober naar 3,5 procent in november. In september stond de werkloosheid nog op 3,7 procent.

Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 2.000 per maand en kwam in november uit op 357.000. In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 15.000 mensen bij met betaald werk.

In november hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar of niet direct beschikbaar zijn voor werk.

In november 2023 verstrekte het UWV 160.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is een stijging van 2,9 procent op maandbasis.