Micron overtreft verwachtingen

(ABM FN) Micron Technology heeft beter dan verwachte resultaten gerapporteerd. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de geheugenchipfabrikant.

"De sterke uitvoering en prijsstelling van Micron zorgden voor beter dan verwachte financiële resultaten in het eerste kwartaal", zei Sanjay Mehrotra, CEO van Micron Technology, in het persbericht. “We verwachten dat onze bedrijfsfundamenten in 2024 zullen verbeteren.”

Micron Technology boekte het afgelopen kwartaal dat eindigde op 30 november een aangepast verlies van 1,0 miljard dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 39 miljoen dollar, ofwel 0,04 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De consensus onder analisten gevolgd door FactSet was een verlies van 1,01 dollar.

De omzet kwam voor de periode uit op 4,73 miljard dollar, iets boven de verwachtingen van analisten van 4,58 miljard dollar. Dit was een jaar geleden 4,09 miljard dollar.

Outlook

Het bedrijf voorziet voor het lopende kwartaal een omzet van 5,3 miljard dollar met een plus of min van 200 miljoen dollar.

Het aangepaste verlies per aandeel wordt geraamd op 0,28 dollar, met een plus of min van 0,07 dollar.



Het aandeel Micron Technology noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,9 procent hoger, nadat de koers gedurende de reguliere handel 4,2 procent was gedaald.