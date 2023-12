Fed-bestuurder Harker: sta open voor een renteverlaging, maar niet op korte termijn

(ABM FN-Dow Jones) Patrick Harker, president van de Federal Reserve van Philadelphia, zei woensdag dat hij nog steeds tegen verdere renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank is, terwijl hij aangeeft open te staan voor het verlagen van de rente, zij het niet op korte termijn.

"Ik zit in het kamp van: laten we de rente een tijdje vasthouden, laten we kijken hoe dit uitpakt, we hoeven de rente niet meer te verhogen", zei Harker op WHYY, een in Philadelphia gevestigde radiozender.

Maar vooruitkijkend is het “belangrijk dat we de rente gaan verlagen”, zei hij, eraan toevoegend dat “we het niet te snel hoeven te doen, we gaan het niet meteen doen, het zal enige tijd duren", aldus Harker.

De afgelopen dagen hebben een aantal Fed-functionarissen zich uitgesproken en de markten gewaarschuwd niet te ver op de zaken vooruit te lopen met betrekking tot het vooruitzicht van mogelijke rentedalingen.

In het radio-interview zei Harker ook dat een "zachte landing" voor de economie, waarin een recessie wordt vermeden, de inflatie terugkeert naar 2 procent en de arbeidsmarkt niet zwaar wordt beschadigd, heel goed mogelijk is. Hij zei dat hij verwacht dat de werkloosheid bescheiden zal stijgen, maar voegde eraan toe dat bedrijven meer geluk hebben bij het vinden van werknemers. Eén reden om de rente te verlagen, zegt Harker, is om bedrijven te helpen die worstelen met de hogere rentetarieven.

Maar hij voegde nog wel een waarschuwing toe over de vooruitzichten. "Laat me duidelijk zijn: het werk op het gebied van de inflatie is nog niet klaar, maar we gaan de goede kant op, de zaken beginnen er steeds beter uit te zien."

Inmiddels is de Amerikaanse tienjaarsrente in de VS teruggezakt naar 3,86 procent en becijfert de markt een eerste renteverlaging door de Fed in maart op circa 73 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.