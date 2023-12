Olieprijzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdagavond lager gesloten, maar verloren grotendeels de winsten die eerder op de dag werden bereikt. Bij een settlement van 74,22 dollar werd een vat West Texas Intermediate woensdag 0,4 procent duurder. De olieprijzen stegen eerder op de dag nog met bijna 2 procent omdat handelaren zich zorgen bleven maken over verstoring van de scheepvaart in de Rode Zee. Maar de zorgen over vraag en aanbod keerden later op de dag terug, toen Amerikaanse gegevens een recordproductie en stijgende voorraden lieten zien. Uit de cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat in de week eindigend op 15 december dat de voorraden ruwe olie met 2,9 miljoen vaten naar 443,7 miljoen vaten waren gestegen. Analisten rekenden vooraf juist op een daling.



De benzinevoorraden stegen met 2,7 miljoen vaten naar een totaal van 226,7 miljoen vaten.De voorraden stookolie en diesel stegen met 1,5 miljoen vaten tot 115,0 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 90,2 naar 92,4 procent. De EIA zei ook dat de Amerikaanse productie van ruwe olie vorige week steeg tot een record van 13,3 miljoen vaten per dag, vergeleken met het eerdere record van 13,2 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

