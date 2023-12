Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag ietwat verdeeld gesloten, maar bleven per saldo redelijk dicht bij huis. Positieve uitzondering was de Britse beurs, die steeg na meevallende inflatiedata.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 477,94 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent naar 16.733,05 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,1 procent naar een stand van 7.583,43 punten. De Britse FTSE was de positieve uitschieter en steeg 1 procent naar 7.715,68 punten.

Swissquote zag woensdag in de verdere daling van de Duitse producentenprijzen in november en de afgenomen inflatie van de Britten wat houvast voor beleggers, met het oog op de spanningen rondom de Rode Zee. In veel commentaren is in de voorbije dagen al gespeculeerd op oplopende olieprijzen als schepen een omweg moeten maken om hun bestemming te bereiken.

Daartegenover staat dat de markt optimistisch blijft over de vooruitzichten op de eerste renteverlagingen door centrale banken. De Duitse tienjaarsrente is woensdag weer onder 2 procent gekomen, nadat begin oktober nog de 3 procent werd bereikt.

De afgelopen dagen waren volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets interessant voor obligatiebeleggers, die de rentes scherp zagen dalen na opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Fed, dat de centrale bank de timing van renteverlagingen heeft besproken. "Deze verrassing leidde ertoe dat de markt haar verwachtingen voor de renteverlagingen begon aan te passen. Maar zoals wel vaker wil de markt altijd wat meer zien dan waar de centrale banken op hinten staan ", aldus Hewson.



De Britse inflatie daalde sterker dan verwacht, zo werd vanochtend bekend, en kwam in november uit op 4,2 procent. De producentenprijzen bleven weliswaar dalen op jaarbasis, maar het tempo waarin versnelde niet. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde in december en dat gold ook voor het vertrouwen in de gehele eurozone. Wel noteren beide vertrouwensindexen nog altijd ruim onder nul.

Olie werd duurder, door zorgen over de aanvoer nu de doorgang door de Rode Zee belemmerd wordt door aanvallen op schepen door Houthi-rebellen uit Jemen. Ook bleek woensdag dat de Amerikaanse olievoorraden onverwacht waren gestegen met bijna 3 miljoen vaten. WTI-olie voor levering in februari steeg 1,3 procent tot 74,88 dollar en Brent werd 1,2 procent duurder en kostte 80,18 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,0960. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0975 op de borden. Het pond sterling daalde na de meevallende Britse inflatiecijfers. Dit voedde de hoop op renteverlagingen door de Bank of England in het begin van 2024.

Stijgers en dalers

De grootste negatieve uitschieter was vandaag te vinden in Brussel, waar Argenx een kwart van haar beurswaarde verloor. De Address-studie van Argenx heeft zijn primaire en secundaire eindpunten niet bereikt, zo maakte het biotechbedrijf woensdagochtend bekend. Het regende vervolgens advies- en koersdoelverlagingen voor de indexzwaargewicht, die de Bel20 diep in het rood zette.

In Frankfurt ging Siemens Energy aan kop met een koerswinst van 3,2 procent, gevolgd door Fresenius SE, dat 2,3 procent kon bijschrijven. Deutsche Post was de grootste daler en verloor 2,0 procent, mogelijk als gevolg van de sombere boodschap die FedEx dinsdagavond gaf.

In Parijs bleven de aandelen dicht bij huis. De grootste stijger was Edenred met een winst van 1,6 procent en grootste daler was Renault met een verlies van 1,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerden de Amerikaanse nagenoeg vlak en steeg de S&P 500 met 0,1 procent.