AEX eindigt iets hoger ondanks verliezen voor tech

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak gesloten, dankzij een aanhoudend optimisme over renteverlagingen in het nieuwe jaar.

De AEX steeg met 0,1 procent tot 793,69 punten.



Inmiddels becijfert de markt een eerste renteverlaging door de Fed in maart op circa 73 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. Sommige Fed-leden probeerden in de afgelopen dagen de verwachtingen op een renteverlaging in maart nog wat te temperen, onder wie Thomas Barkin, voorzitter van de Fed in Richmond.

Fondsbeheerders zijn optimistisch gestemd over de aandelenmarkten, volgens een enquête van Bank of America. Deze professionele beleggers hanteren momenteel gemiddeld de sterkste overweging in aandelen sinds 2009. Een gezamenlijke inspanning van Fed-bestuurders om het optimisme over aanstaande renteverlagingen te dempen heeft het vuur bij de beleggers dus niet kunnen doven.

"Is het niet wonderlijk hoe beleggers de havikachtige uitspraken van de Fed negeren en de duivenachtige uitspraken volledig omarmen?", aldus Swissquote Bank. "Beleggers dromen van agressieve renteverlagingen in een klimaat van sterke economische groei, en dat is niet het juiste recept om de inflatie laag te houden. De stevige economische cijfers en de hoge winstverwachtingen zijn niet te rijmen met een duivenachtige Fed."

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in december verbeterd, net als dat in Duitsland. De beide vertrouwensindexen staan nog wel altijd ruim in negatief terrein.

In de Verenigde Staten zat het consumentenvertrouwen verrassend sterk in de lift. Er werden ook meer bestaande woningen verkocht in november, bleek woensdag.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0960. De olieprijzen stegen ruim een procent, na de onrust in de voorgaande dagen over aanvallen van Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Shell met 1,1 procent. Shell heeft definitief besloten om te investeren in het Sparta-project in de Golf van Mexico. DSM-Firmenich en Ahold Delhaize stegen met 1,8 en 0,9 procent.

Halfgeleiders waren niet in trek. ASMI en Besi leverden tot 1,4 procent in. Betaalspecialist Adyen verloor 1,1 procent.

Air France kreeg ongeoorloofde staatssteun in 2020, concludeerde het Hof voor Justitie van de Europese Unie. Het aandeel Air France-KLM sloot licht hoger.

Alfen won in de AMX 4,5 procent, gevolgd door OCI met een plus van 2,6 procent. Daarmee zette OCI de opwaartse trend van de afgelopen dagen door, na twee grote desinvesteringen. Van Lanschot was een daler met een min van 1,6 procent.

Sif Holding blonk uit met een koerswinst van 4,6 procent en Forfarmers steeg onder de kleinere fondsen 2,4 procent. Sterkste daler was Azerion. Dat verloor 1,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het sluiten van de beurzen op het Damrak stond Wall Street vlak.