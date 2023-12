Media: renteverlagingen in eerste helft 2024 onwaarschijnlijk volgens Knot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is geen reden voor de Europese Centrale Bank om de rente overhaast te verlagen. Dat zei de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot in een interview met de Duitse krant Börsen-Zeitung op woensdag. Hij kijkt daarbij onder meer naar de verwachte loonstijgingen van volgend jaar. Knot waarschuwde eerder dit jaar al voor het gevolg van hogere lonen, die veel vakbonden proberen af te dwingen. Die zouden kunnen leiden tot een loon-prijsspiraal. Knot zei in het interview ook dat de daling van de inflatie een "zeer welkome bevestiging" is dat het rentebeleid van ECB effectief is. Maar volgens hem is het nog te vroeg om te spreken van een overwinning. De inflatie blijft de grootste zorg, benadrukte Knot. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, denkt de Nederlandse bankier dat een renteverlaging door de ECB in de eerste helft van 2024 "nogal onwaarschijnlijk" is. Bron: ABM Financial News

