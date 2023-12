Wall Street naar licht lagere start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na het record van dinsdag voor de Dow Jones-index.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de opening tot 0,2 procent in het rood.

Daarmee blijven ze dichtbij een nieuw record voor de S&P 500, dat sinds 22 januari 2022 ligt op op 4.796,56 punten.

De index is dit jaar circa 25 procent gestegen, op de hoop dat de renteverhogingen van de Fed om de inflatie te beteugelen de economie niet al te veel kwaad hebben gedaan.

Fondsbeheerders zijn optimistisch over de aandelenmarkten, volgens een enquête door Bank of America. Deze professionele beleggers hanteren momenteel gemiddeld de sterkste overweging in aandelen sinds 2009.

Een gezamenlijke inspanning van Fed-bestuurders om het optimisme over aanstaande renteverlagingen te dempen heeft het vuur bij de beleggers niet kunnen doven. "Is het niet wonderlijk hoe beleggers de havikachtige uitspraken van de Fed negeren en de duivenachtige uitspraken volledig omarmen?", aldus Swissquote Bank. "Beleggers dromen van agressieve renteverlagingen in een klimaat van sterke economische groei, en dat is niet het juiste recept om de inflatie laag te houden. De stevige economische cijfers en de hoge winstverwachtingen zijn niet te rijmen met een duivenachtige Fed."

Het optimisme hangt misschien ook wel samen met de hoop op een traditionele kerstrally.



Economisch nieuws volgt woensdag over het consumentenvertrouwen in december, gemeten door Conference Board, en over de bestaande woningverkopen in november.

Ook komen de wekelijkse olievoorraden aan de beurt.

Olie werd duurder, door zorgen over de aanvoer nu de doorgang door de Rode Zee belemmerd wordt door aanvallen op schepen door Houthi-rebellen uit Jemen. WTI-olie voor februari steeg 1,4 procent tot 75,00 dollar en Brent-olie werd 1,3 procent duurder en kostte 80,21 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0951. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0975 op de borden. Het pond sterling daalde na zwakke Britse inflatiecijfers, die de verwachting voedden op renteverlagingen door de Bank of England begin 2024.

Bedrijfsnieuws

Voedingsbedrijf General Mills, bekend van merken als Cheerios en Häagen-Dazs, verwacht een kleine omzetdaling dit jaar, in plaats van de eerder beoogde 3 tot 4 procent groei. Het aandeel lijkt 4 procent lager te openen.



FedEx rapporteerde tegenvallende kwartaalcijfers en verlaagde zijn omzetverwachting. Het aandeel daalde in de handel voorbeurs 11 procent.

Lowe's kreeg een adviesverlaging van Stifel, dat het aandeel van de kooplijst haalde, hoewel het koersdoel iets omhoog ging. Het aandeel lijkt 1,3 procent lager te openen.

Steelcase meldde een hogere kwartaalwinst maar de omzetdaling van 6 procent viel tegen. Ook voor het komende kwartaal voorziet het bedrijf een lagere omzet dan een jaar eerder en het aandeel kan rekenen op een koersval van 7,6 procent bij de opening.

Starbucks CEO Laxman Narasimhan heeft een brief geschreven aan medewerkers over de controverse rond de oorlog tussen Israël en Hamas-militanten in de Gazastrook. Protestanten die vandalisme plegen in Starbucks-coffeeshops hebben de verkeerde indruk van het bedrijf, zegt de CEO. De vakbond van Starbucks-medewerkers zou pro-Palestijnse uitlatingen hebben gedaan.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 4.768,37 punten. De Dow Jones Industrials eindigden 0,7 procent hoger op een nieuw record van 37.557,92 punten en de Nasdaq klom 0,7 procent tot 15.003,22 punten.