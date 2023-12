Waarschuwing voor autonome omzetgroei bij General Mills Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Mills heeft woensdag bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal, een waarschuwing afgegeven voor de groei van de autonome omzet over het lopende boekjaar. De autonome omzet van het voedingsbedrijf, bekend van merken als Cheerios en Häagen-Dazs, komt dit jaar naar verwachting vlak tot 1 procent lager uit. Eerder werd nog gemikt op een groei van 3 tot 4 procent. De volumes herstellen minder snel dan verwacht, zo merkte General Mills op. Ook de verwachting voor de groei van het aangepaste operationeel resultaat werd verlaagd, vanwege de tegenvallende omzetontwikkeling. Er wordt niet langer gemikt op een groei van 4 tot 6 procent, maar op een stijging van 4 tot 5 procent. Tweede kwartaalcijfers In het tweede kwartaal, dat eindigde op 26 november, kwam de omzet uit op 5,1 miljard dollar, terwijl de consensus mikte op 5,4 miljard dollar. Daar stond wel een aangepaste winst per aandeel van 1,25 dollar tegenover tegen een voorziene 1,16 dollar door analisten. General Mills lijkt 4,4 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

