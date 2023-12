Just Eat gaat bezorgen voor Morrisons Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat gaat samenwerken met de Britse supermarktketen Morrisons voor bezorging aan klanten. Dat maakte de maaltijdbezorger woensdag bekend. De samenwerking begint met de bezorging vanuit zestig gemakswinkels van Morrisons in december en moet begin volgend jaar worden uitgebreid naar 650 locaties. Zo krijgen klanten toegang tot duizenden producten van hun lokale Morrisons, die kunnen worden bezorgd via de website en app van Just Eat. "We weten dat onze klanten in toenemende mate gemak zoeken, vooral in drukke tijdens zoals de kerstdagen", stelde Amy Heather van Just Eat. "Onze samenwerking met Morrisons toont onze blijvende toewijding aan het bieden van een breed scala aan opties voor onze klanten."



