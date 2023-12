Europese beurzen vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag dicht bij de slotnoteringen van dinsdag, met uitzondering van de Britse hoofdindex die steeg. Beleggers lijken te zoeken naar nieuwe aandachtspunten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 479,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van nog geen 0,1 procent naar 16.732,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 7.573,98 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.694,41 punten.

Swissquote zag woensdag in de verdere daling van de Duitse producentenprijzen in november en de afgenomen inflatie van de Britten wat houvast voor beleggers, met het oog op de spanningen rondom de Rode Zee en implicaties voor het goederenvervoer. In veel commentaren is in de voorbije dagen al gespeculeerd op oplopende prijzen als schepen een omweg moeten maken om hun bestemming te bereiken.

Daartegenover staat dat de markt optimistisch blijft over de vooruitzichten voor de eerste renteverlagingen door centrale banken.



De Britse inflatie daalde meer dan verwacht, zo werd vanochtend bekend, en kwam in november uit op 4,2 procent. De producentenprijzen bleven weliswaar dalen op jaarbasis, maar de afname versnelde niet. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde in december verder naar 25,1 negatief, van 27,6 negatief een maand eerder.

In de VS gaat de aandacht woensdag uit naar het consumentenvertrouwen over december, dat wordt gemeten door The Conference Board, de bestaande woningverkopen over november en de wekelijkse olievoorraden.

ECB-bestuurder Philip Lane spreekt woensdag op een seminar dat wordt georganiseerd door The Economic and Social Research Institute in Dublin. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Olie noteerde woensdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 75,02 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 80,25 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0955. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0957 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0975 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Address-studie van Argenx heeft zijn primaire en secundaire eindpunten niet bereikt, zo maakte het biotechbedrijf woensdagochtend bekend. In de studie werd naar een behandeling gezocht voor volwassenen met de zeldzame blaarziekte pemphigus, maar daaruit bleek dat een toediening van een middel van Argenx geen significant andere uitkomst gaf dan een placebo. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor Argenx. Het aandeel verloor in Brussel maar liefst 29,2 procent aan waarde.

Prudential draagt 176 miljoen dollar in contanten bij aan de joint venture Citic-Prudential Life om met de levensverzekeringstak meer vaste grond onder de voeten te krijgen. Volgens Citi heeft deze zet geen gevolgen voor de verhoudingen in de 50/50 joint venture, omdat de injectie de helft betreft van de totale kapitaalvergroting van iets meer dan 350 miljoen dollar. Prudential noteerde 1,0 procent hoger.

Shell heeft definitief besloten om te investeren in het Sparta-project in de Golf van Mexico. Shell noteerde 0,4 procent hoger.

Ferrari heeft met de verwachtingen voor 2024 de suggestie gewekt dat de groei volgend jaar vertraagt. Bernstein sloot niet uit dat de autobouwer aan de conservatieve kant wilde blijven om later teleurstellingen te voorkomen. Ferrari noteerde 0,6 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 4.768,37 punten. De Dow Jones Industrials eindigden 0,7 procent hoger op een nieuw record van 37.557,92 punten en de Nasdaq klom 0,7 procent tot 15.003,22 punten.