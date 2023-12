Video: Amerikaanse techaandelen ook voor 2024 kansrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks de goede prestaties in 2023 van Amerikaanse groei- en techaandelen, zijn dit ook de aandelen met de beste perspectieven voor 2024. Dit zegt Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: Amerikaanse techaandelen ook voor 2024 kansrijk "Dit heeft niet alleen te maken met de lagere rentes die we kunnen verwachten, maar ook met de winstgroei van IT-bedrijven zoals de Magnificent Seven", aldus Wiersma. Maar ook Europese aandelen bieden kansen, volgens ING. "Dat heeft alles te maken met de relatief lage waardering." Hoewel er minder techaandelen in Europa zijn dan in de VS, noemt Wiersma ASMI, ASML en Besi als voorbeelden. Bron: ABM Financial News

