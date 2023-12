Valuta: euro licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht hoger in een minder volatiele markt.



"We krijgen vandaag een toespraak van ECB-bestuurder Philip Lane", aldus marktanalist Paul Erdmann van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News. "In het licht van vorige week, met het commentaar van de ECB bij het rentebesluit, is die toespraak wel van belang."

Morgen kan de markt reageren op de definitieve raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en vrijdag zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse kerninflatie over november, een belangrijke graadmeter voor het beleid van de Fed.



"We zijn er nog niet voor dit jaar", aldus Erdmann.

Lane spreekt woensdag op een seminar dat wordt georganiseerd door The Economic and Social Research Institute in Dublin. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De Britse inflatie daalde meer dan verwacht, zo werd vanochtend bekend, en kwam in november uit op 4,2 procent. De producentenprijzen bleven weliswaar dalen op jaarbasis, maar de afname versnelde niet. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde in december verder naar 25,1 negatief van 27,6 negatief een maand eerder.

In de VS gaat de aandacht woensdag uit naar het consumentenvertrouwen over december, dat wordt gemeten door The Conference Board, de bestaande woningverkopen over november en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0964 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8651 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent tot 1,2676 dollar.