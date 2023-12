Geen uitschieters in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 791,43 punten. "Beleggers blijven kooplustig", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, wijzend op de S&P 500 die richting recordstanden gaat. Momenteel zijn volgens hem niet de grote techfondsen die de kar trekken, maar kleinere, meer speculatieve aandelen. Recent tipte investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office al Amerikaanse smallcaps.



In 2024 gaan de rentes naar beneden. En toen voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve hier een voorzet voor gaf bij het laatste rentebesluit, anticipeerden smallcaps dan ook buitengewoon sterk, aldus Wiersma. Klik hier voor: renteverlagingen goed nieuws voor smallcaps Inmiddels becijfert de markt een eerste verlaging door de Fed in maart op circa 73 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. Sommige Fed-leden probeerden in de afgelopen dagen de verwachtingen op een renteverlaging in maart nog wat te temperen, onder wie Thomas Barkin, voorzitter van de Fed in Richmond. "Ik denk dat beleggers moeten erkennen dat de binnengekomen cijfers heel aardig waren", aldus Barkin, die onder meer wees op de afnemende inflatie. Toch benadrukte Barkin dat het voorbarig was om al de eerste renteverlaging van de Fed te agenderen. Hij merkte op dat de inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent van de bank ligt en hardnekkiger is gebleken dan verwacht. De afgelopen dagen waren volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets interessant voor obligatiebeleggers, die de rentes scherp zagen dalen na opmerkingen van Powell dat de centrale bank de timing van renteverlagingen heeft besproken. "Deze verrassing leidde ertoe dat de markt haar verwachtingen voor de renteverlagingen begon aan te passen. Maar zoals wel vaker wil de markt altijd wat meer zien dan waar de centrale banken op hinten", aldus Hewson. Het definitieve einde van het cijferseizoen nadert woensdag met resultaten van General Mills en Micron Technology. Beleggers kijken verder uit naar cijfers over het consumentenvertrouwen in december en de verkoop van bestaande huizen in november. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0962. De olieprijzen stegen tot krap een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Shell 0,3 procent. Shell heeft definitief besloten om te investeren in het Sparta-project in de Golf van Mexico. ASMI en Besi leverden tot 1,6 procent in. Alfen won in de AMX 2,3 procent, gevolgd door Flow Traders met een plus van 1,6 procent. Corbion verloor 1,6 procent. Forfarmers steeg onder de kleinere fondsen 2,2 procent. Azerion verloor 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.