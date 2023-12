ING: Sparta voorbeeldproject voor Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft definitief besloten om te investeren in het Sparta-project in de Golf van Mexico, en daarvoor zijn drie redenen aan te dragen. Dit schreef ING woensdag in een rapport. Allereerst geldt het project als een voorbeeld voor enkele andere platforms die Shell nog wil bouwen. "Standaardisatie helpt goed om de kosten te verlagen en leidt tot een lager break-evenpunt per vat", aldus analist Quirijn Mulder. Verder is de Golf van Mexico een regio waar Shell olie zal blijven winnen. De omstandigheden, zowel politiek als fiscaal, zijn redelijk stabiel en de rendementen aantrekkelijk, aldus ING. Tot slot vindt Mulder dat de beslissing bevestigt dat Shell olie en gas wil blijven winnen, maar met een relatief korte horizon. De productie van dit nieuwe project zal al na 10 jaar pieken op ongeveer 90.000 vaten per dag. En in 2038 is het veld vermoedelijk opgebruikt. ING heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 35,00 euro. Mulder wees woensdag op de lagere waarderingen en de betere portefeuille van Shell in vergelijking tot Europese sectorgenoten. Het aandeel Shell won woensdag 1,0 procent op 30,22 euro. Bron: ABM Financial News

