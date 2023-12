JPMorgan verhoogt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 13,70 naar 18,50 euro, maar met handhaving van het Onderwogen advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Analisten van de bank kregen van Philips een update in aanloop naar de resultaten over het vierde kwartaal, die op 29 januari zijn geagendeerd. Als gevolg paste JPMorgan zijn taxaties wat aan, om rekening te houden met een iets beter dan voorziene omzet voor Personal Health, dankzij de resultaten in Noord-Amerika en China. Daartegenover werden de taxaties voor de marges bij Diagnosis & Treatment wat verlaagd door de analisten, vanwege de mix en investeringen in kwaliteit en de aanvoerketen. Onder de streep bleef de impact van de aanpassingen beperkt. Voor 2024 deed JPMorgan geen aanpassingen aan de verwachtingen, maar de bank voorziet wel wat tegenwind voor Philips op de valutamarkten. De ordergroei zal in het vierde kwartaal nog altijd zijn verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal, voorziet de zakenbank. Het koersdoel werd verhoogd, vanwege hogere multiples in de sector. Het aandeel Philips sloot dinsdag op 21,41 euro. Bron: ABM Financial News

