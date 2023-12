Duitse consument minder negatief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenvertrouwen in Duitsland voor januari is verder verbeterd. Dit bleek woensdag uit metingen van onderzoeksbureau GfK, dat een maand vooruit meet. De vertrouwensindex kwam uit op 25,1 negatief tegen 27,6 negatief voor december, bijgesteld van 27,8 negatief. Er was vooraf door economen gerekend op een index van 27,0 negatief. Bron: ABM Financial News

