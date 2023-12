Nieuwe financiering voor Cabka Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft voor 80 miljoen euro aan herfinanciering rondgemaakt. Dit meldde de producent van gerecyclede plastic pallets woensdag voorbeurs. Cabka maakte afspraken met een consortium van banken onder leiding van Commerzbank, maar waar ook ING, KBC en Rabobank deel van uitmaken. Het betreft in eerste instantie een faciliteit van 80 miljoen euro voor een periode van vier jaar. Maar er zijn ook afspraken gemaakt om deze periode te verlengen, met maximaal twee jaar. Ook kan de faciliteit nog met 20 miljoen euro worden uitgebreid. Cabka zal de faciliteit gebruiken om een lening van 27 miljoen en een van 30 miljoen euro te vervangen. Verder zal Cabka de lening gebruiken voor groei en innovatie. De nieuwe faciliteit kent betere voorwaarden, aldus Cabka. Bron: ABM Financial News

