Overwegend groene koersen in Azie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers in Azië zijn woensdag goed geluimd, na groene slotstanden in de VS dinsdag. De meeste indices stonden vanochtend hoger, met uitzondering van de beurs in Shanghai, waar de belangrijkste index 0,7 procent daalde. De index in Hongkong steeg daarentegen met 0,9 procent en de Nikkei in Japan zelfs met 1,5 procent. De Japanse export bleek in november onverwacht gedaald, met 0,2 procent. Vooral de uitvoer naar China liep terug, terwijl er meer spullen werden uitgevoerd naar de VS. Ook importeerde Japan flink minder, doordat er minder vraag was naar steenkool, aardolie en LNG. Verder handhaafde de People's Bank of China de rente, zoals ook was voorzien. Indicaties van broker IG wijzen erop dat de Europese beurzen vanochtend met winst van start zullen gaan. Bron: ABM Financial News

