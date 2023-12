Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX, een plus van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 25 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, op een dag zonder veel nieuws, terwijl de olieprijs fors steeg na aanvallen op olietankers in het Midden-Oosten.

"Aandelen blijven in trek nadat de Fed vorige week hintte op drie renteverlagingen in 2024. Afkoelende inflatie en terugvallende rente op staatsobligaties legden als het ware een bodem onder de markt", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Japanse beleggers waren blij met het besluit van de centrale bank van Japan om het belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op 0,1 procent negatief, waardoor de yen onder druk kwam te staan. Dat is goed voor de Japanse export. Toch bespeurde ING een andere toon bij de monetaire beleidsmakers en voorziet de bank een grote beleidsverandering in Japan begin volgend jaar.

Op macro-economisch vlak was het rustig, met definitieve inflatiecijfers uit de eurozone die geen verrassingen opleverden en gemengde woningbouwcijfers uit de VS.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in november met 2,4 procent, bleek dinsdag uit definitieve cijfers, die voorlopige data bevestigden. Daarmee is de inflatie fors lager dan de 2,9 procent van oktober. Vrijdag is de PCE-inflatie in de VS aan de beurt, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

Maandag steeg de olieprijs ook al, na recente prijsdalingen, wat volgens Simon Wiersma van ING komt door berichten over aanvallen op schepen door Houthi-rebellen in de Rode Zee, niet omdat er meer vraag zou zijn.



Bedrijfsnieuws

Siemens was dinsdag een winnaar in Frankfurt en Philips blonk uit in Amsterdam. Met een winst van 4,1 procent was Solvay opnieuw de sterkste stijger in de hoofdindex in België.

Ook kledingverkopers Zalando en Inditex deden het goed.

ArcelorMittal verloor 0,4 procent, nadat het staalbedrijf maandag nog flink profiteerde van de verkoop van US Steel aan het Japanse Nippon Steel. Deutsche Bank vond dat goed nieuws voor ArcelorMittal en herhaalde dinsdag het koopadvies met een koersdoel van 33,00 euro.

Grote dalers waren zeldzaam. De La Rue, een drukker van waardepapieren, overtuigde niet met de resultaten. Het gebruik van bankbiljetten blijft afnemen. Het aandeel verloor 5 procent in Londen.

Euro STOXX 50 4.535,55 (+0,32%)

STOXX Europe 600 477,04 (+0,36%)

DAX 16.744,41 (+0,56%)

CAC 40 7.574,67 (+0,08%)

FTSE 100 7.638,03 (+0,31%)

SMI 11.146,43 (-0,08%)

AEX 792,48(+0,42%)

BEL 20 3.744,50 (+0,58%)

FTSE MIB 30.363,53 (+0,41%)

IBEX 35 10.106,70 (+0,52%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten na gemengde woningmarktcijfers, maar met een nieuw record voor de Dow Jones-index. De volumes op de New York Stock Exchange waren lager dan maandag.

De beurs zit in een stijgende trend, en die werd recent nog wat aangewakkerd door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bankiers houden rekening met drie renteverlagingen volgend jaar en dat is koren op de molen voor aandelenkoersen.

De markt besteedde weinig aandacht aan de woningmarktcijfers. Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in november sterker dan verwacht gedaald, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen juist onverwacht flink toenam, bleek dinsdag uit overheidscijfers.

Goldman Sachs is ook positief over Wall Street volgend jaar. "Vertragende inflatie en versoepeling door de Fed zullen de reële rendementen laag houden en een koers-winstvermenigvuldiging van meer dan 19 keer ondersteunen", aldus Goldman Sachs.

Dinsdag werd ook bekend dat de Europese Unie heeft besloten om voorlopig geen importheffingen te zetten op Amerikaans staal en aluminium. In ruil ziet Washington af van bepaalde quota's op staal en aluminium uit Europa.

De prijs van een vat WTI-olie steeg dinsdag, omdat olietankers de Rode Zee mijden na aanvallen van Houthi-militanten met drones op transportschepen. Stappen om tegenmaatregelen te nemen beperkten de prijsstijging.

Bedrijfsnieuws

Apple sloot 0,5 procent hoger. The Wall Street Journal meldde maandag dat Apple de verkoop van zijn smartwatch tijdelijk stopt in verband met een Amerikaans importverbod, omdat Apple patenten van een concurrent heeft geschonden.

Fuelcell, een Amerikaanse specialist in brandstofceloplossingen, verloor 4,6 procent. Afgelopen kwartaal werd een lagere omzet geboekt dan voorzien, maar Fuelcell wist ook een kleiner verlies dan verwacht te rapporteren.

De leverancier van vliegtuigonderdelen Heico sloot vlak, nadat maandag nabeurs het bedrijf betere resultaten dan verwacht rapporteerde.

Nikola steeg 12,8 procent, nadat het aandeel maandag bijna 10 procent was gedaald, omdat een rechter oprichter Trevor Milton veroordeelde tot vier jaar gevangenisstraf voor het oplichten van investeerders.

Software servicebedrijf EBIX steeg bijna 30 procent, nadat het bedrijf maandag 68 procent in waarde daalde na het aanvragen van een faillissement.

Nabeurs opende pakketbezorger FedEx de boeken. Het aandeel daalde in de handel nabeurs met bijna 10 procent na een outlookverlaging.

S&P 500 index 4.768,37 (+0,59%)

Dow Jones index 37.557,92 (+0,68%)

Nasdaq Composite 15.003,22 (+0,66%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger.

Nikkei 225 33.737,22 (+1,6%)

Shanghai Composite 2.914,31 (-0,6%)

Hang Seng 16.663,12 (+1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0962. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0975 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0974 op de borden.

USD/JPY Yen 143,64

EUR/USD Euro 1,0962

EUR/JPY Yen 157,48

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - December (NL)

00:50 Handelsbalans - November (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - November (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - December (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Micron Technology - Cijfers eerste kwartaal