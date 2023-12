Wall Street stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten na gemengde woningmarktcijfers, met een nieuw record voor de Dow Jones-index. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,6 procent hoger op 4.761,00 punten. De Dow Jones Industrials eindigden 0,7 procent hoger op een nieuw record van 37.494,45 punten en de Nasdaq klom 0,7 procent tot 15.003,22 punten. De volumes op de New York Stock Exchange waren lager dan maandag. De beurs staat in een stijgende stand, en die werd recent nog wat aangewakkerd door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bankiers houden rekening met drie renteverlagingen volgend jaar en dat is koren op de molen voor aandelenkoersen. De markt besteedde weinig aandacht aan de woningmarktcijfers. Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in november sterker dan verwacht gedaald, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen juist onverwacht flink toenam, bleek dinsdag uit overheidscijfers. Goldman Sachs is ook positief over Wall Street volgend jaar. "Vertragende inflatie en versoepeling door de Fed zullen de reële rendementen laag houden en een koers-winstvermenigvuldiging van meer dan 19 keer ondersteunen", aldus Goldman Sachs. Dinsdag werd ook bekend dat de Europese Unie heeft besloten om voorlopig geen importheffingen te zetten op Amerikaans staal en aluminium. In ruil ziet Washington af van bepaalde quota's op staal en aluminium uit Europa. De prijs van een vat WTI-olie steeg, omdat olietankers de Rode Zee mijden na aanvallen van Houthi-militanten met drones op transportschepen. Stappen om tegenmaatregelen te nemen beperkten de prijsstijging. De euro noteerde op 1,0975 dollar. Valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker denkt de euro de rest van het jaar tussen de 1,09 en 1,10 dollar blijft. Bedrijfsnieuws Apple sloot 0,5 procent hoger. The Wall Street Journal meldde maandag dat Apple de verkoop van zijn smartwatch tijdelijk stopt in verband met een Amerikaans importverbod, omdat Apple patenten van een concurrent heeft geschonden. Fuelcell, een Amerikaanse specialist in brandstofceloplossingen, verloor 4,6 procent. Afgelopen kwartaal werd een lagere omzet geboekt dan voorzien, maar Fuelcell wist ook een kleiner verlies dan verwacht te rapporteren. De leverancier van vliegtuigonderdelen Heico sloot vlak, nadat maandag nabeurs het bedrijf betere resultaten dan verwacht rapporteerde. Nikola steeg 12,8 procent, nadat het aandeel maandag bijna 10 procent was gedaald, omdat een rechter oprichter Trevor Milton veroordeelde tot vier jaar gevangenisstraf voor het oplichten van investeerders. Software servicebedrijf EBIX steeg bijna 30 procent, nadat het bedrijf maandag 68 procent in waarde daalde na het aanvragen van een faillissement. Nabeurs opende pakketbezorger FedEx de boeken. Het aandeel daalde in de handel nabeurs 7,8 procent. Bron: ABM Financial News

