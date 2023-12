Olieprijs stijgt beperkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs steeg dinsdag opnieuw, net als maandag, na aanvallen op schepen in de Rode Zee die zorgen baarden over de aanvoer. De aankondiging van een militair tegenoffensief beperkte echter de stijging. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent hoger op 73,44 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Het nieuwe contract, voor februari, sloot 1,5 procent hoger op 73,94 dollar en Brent-olie klom naar 79,23 dollar. De stijgingen waren eerder op de dag zelfs meer dan 3 procent, nadat oliereus BP zei voorlopig geen schepen meer door de Rode Zee te zullen laten varen. Eerder deden reders Moller Maersk en Hapag-Lloyd dat al, na een reeks aanvallen met drones en raketten door Houthi-rebellen die een groot deel van de Arabische staat Yemen in handen hebben. De olieprijs leverde de winst deels in nadat de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin aankondigde dat er een internationale inspanning zal worden geleverd om de aanvallen op vrachtschepen tegen te gaan. Deze operatie, Prosperity Guardian genoemd, wordt ook ondersteund door Nederland, naast andere belanghebbende partijen zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Canada, Bahrein en de Seychellen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.