NN Group beperkt langlevenrisico

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft het langlevenrisico op ongeveer 13 miljard euro aan pensioenverplichtingen in Nederland overgedragen aan een andere partij om zijn kapitaalpositie te versterken. Dat maakte NN dinsdag bekend. Door de lagere risico's hoeft NN Group minder kapitaal aan te houden en komt er meer ruimte om de winsten op de pensioenpremies uit te keren aan aandeelhouders. Het gaat om de risico's op ongeveer 300.000 polissen die werden overgedragen aan het Amerikaanse Prudential Financial en herverzekeraar Swiss RE. Het eerstgenoemde bedrijf heeft niets te maken met het Britse Prudential, merkt NN op. Er zijn geen gevolgen voor de polishouders. "De verbetering van de kapitaalpositie en de economie van deze transacties zijn erg aantrekkelijk, vergeleken met de beperkte impact op de hoeveelheid kapitaal die wordt gegenereerd", stelde CEO David Knibbe. De langlevendeals zullen de solvabiliteit van NN Group met ongeveer 8 procentpunt laten stijgen. Deze was eind september 205 procent. De solvabiliteit van NN Life zal zo'n 17 procentpunt stijgen. Deze was 187 procent aan het einde van het derde kwartaal. NN Group merkt op dat de solvabiliteit sinds de halfjaarupdate negatief is geraakt door marktbewegingen, met name de wijdere marge op hypotheken.

De stand van 205 per eind september was desondanks hoger dan de 201 procent per eind juni. Bron: ABM Financial News

