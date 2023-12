Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, op een dag zonder veel nieuws, terwijl de olieprijs fors steeg na aanvallen op olietankers in het Midden-Oosten.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 477,04 punten. De Duitse DAX sloot 0,6 procent in de plus op 16.744,41 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,1 procent met een stand van 7.574,67 punten en de Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.638,03 punten. In Zürich en Portugal eindigden de indices wel in het rood.

"Aandelen blijven in trek nadat de Fed vorige week hintte op drie renteverlagingen in 2024. Afkoelende inflatie en terugvallende rente op staatsobligaties legden als het ware een bodem onder de markt", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Japanse beleggers waren blij met het besluit van de centrale bank van Japan om het belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op 0,1 procent negatief, waardoor de yen onder druk kwam te staan. Dat is goed voor de export. Toch bespeurt ING een andere toon bij de monetaire beleidsmakers en voorzien zij een grote beleidsverandering in Japan begin volgend jaar.

Op macro-economisch vlak was het rustig, met dalende inflatiecijfers uit de eurozone die geen verrassingen opleverden en sterke woningbouwcijfers uit de VS.



De consumentenprijzen in de eurozone stegen in november met 2,4 procent, bleek dinsdag uit definitieve cijfers, die voorlopige data bevestigden. Daarmee is de inflatie fors lager dan de 2,9 procent van oktober. Vrijdag is de PCE-inflatie in de VS aan de beurt, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

De euro/dollar handelde dinsdag richting het slot op 1,0977. De olieprijs steeg fors. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 3 procent hoger op 73,23 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,42 dollar werd betaald, een stijging van 3,5 procent.

Maandag steeg de olieprijs ook al, na recente prijsdalingen, wat volgens Simon Wiersma van ING komt door berichten over aanvallen op schepen door Houthi-rebellen in de Rode Zee, niet omdat er meer vraag zou zijn.



Bedrijfsnieuws

Siemens was een winnaar in Frankfurt en Philips blonk uit in Amsterdam. Met een winst van 4,1 procent was Solvay opnieuw de sterkste stijger in de hoofdindex in België.

Ook kledingverkopers Zalando en Inditex deden het goed.

ArcelorMittal verloor 0,4 procent, nadat het staalbedrijf maandag nog flink profiteerde van de verkoop van US Steel aan het Japanse Nippon Steel. Deutsche Bank vond dat goed nieuws voor ArcelorMittal en herhaalde dinsdag het koopadvies met een koersdoel van 33,00 euro.

Grote dalers waren zeldzaam. De La Rue, een drukker van waardepapieren, overtuigde niet met de resultaten. Het gebruik van bankbiljetten blijft afnemen. Het aandeel verloor 5 procent in Londen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.758,16 punten.