Fed-bestuurder Barkin: te vroeg om over renteverlagingen te praten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve boekt "goede vooruitgang" bij het afremmen van de inflatie, maar het is te vroeg om te praten over het verlagen van de rente. Dit zei de voorzitter van de Richmond Fed, Thomas Barkin dinsdag in een interview. "Ik denk dat je moet erkennen dat de binnengekomen cijfers heel aardig waren", aldus Barkin. Hij verwees naar een reeks recente rapporten die een afzwakkende economie en afnemende inflatie lieten zien. Toch benadrukte Barkin dat het voorbarig was om de eerste renteverlaging van de Fed uit te stippelen. Hij merkte op dat de inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent van de bank ligt en hardnekkiger is gebleken dan verwacht. "We zijn nog niet klaar met de inflatie," zei hij. De huidige inflatie varieert van 3,0 tot 3,7 procent, afhankelijk van de maatstaf. Als de inflatie in het huidige tempo blijft afnemen, zal de Fed "natuurlijk gepast reageren" door de rente te verlagen, zei Barkin, die momenteel plaatsvervangend lid van het beleidscomité is en volgend jaar direct stemrecht heeft. De Fed liet vorige week haar benchmarkrente ongewijzigd op een niveau van 5,25 tot 5,5 procent. Voorzitter Jerome Powell gaf aan dat de Fed bereid is om de rente volgend jaar te verlagen als de inflatie verder afneemt. Zijn opmerkingen ontketenden een aandelenrally en duwden de Amerikaanse tienjaarsrente omlaag, waardoor Wall Street de verwachting wekte dat een eerste renteverlaging al in maart doorgevoerd zou kunnen worden. Sinds het einde van de Fed-vergadering vorige week heeft een stroom hoge functionarissen geprobeerd om koud water te gieten op het idee dat de rente snel zou worden verlaagd. De voorzitter van de Chicago Fed zei zelfs dat hij "in de war" was door de reactie van de markt. Barkin merkte op dat de financiële markten consequent lagere rente hebben voorspeld dan de Fed en er meestal naast zaten. Beleggers moeten dienovereenkomstig oordelen, aldus de Fed-bestuurder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.