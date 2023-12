AEX sluit licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, na een weinig spannende dag met afnemende omzetten richting de feestdagen. De AEX index steeg 0,4 procent tot 792,48 punten. "Aandelen blijven in trek nadat de Fed vorige week hintte dat het de rente in 2024 waarschijnlijk drie keer zal verlagen. Tekenen van afkoelende inflatie en een terugval van de rente op staatsobligaties hebben als het ware een bodem onder de markt gelegd", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Sinds de bodem van eind oktober is de AEX met ruim 11 procent gestegen", aldus de marktkenner. De Japanse beurs kon dinsdag profiteren van het rentebesluit van de Bank of Japan. Japanse beleggers reageerden enthousiast op het besluit van de centrale bank om het belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op 0,1 procent negatief, waardoor de yen onder druk kwam te staan. Een zwakkere munt is goed voor Japanse exporteurs. "Maar we denken dat de verandering in toon duidelijk is en dat er begin volgend jaar grote beleidsveranderingen zullen worden doorgevoerd", waarschuwden economen van ING. Op macro-economisch vlak was het verder vrij rustig, met weinig verrassende inflatiecijfers uit de eurozone en woningbouwcijfers uit de VS, waarbij de bouwvergunningen harder daalden, terwijl de woningbouw flink toenam. De euro/dollar handelde dinsdag richting het slot op 1,0977. WTI-olie werd 2 procent duurder en zet daarmee de opmars voort. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de aanvallen op schepen door Houthi-rebellen in de Rode Zee. Daarom verleggen transportschepen hun route naar de Kaap van Afrika. Dit maakt de reizen alleen wel langer. Angst voor mogelijke tekorten aan olie en gas werd door speculanten gebruikt als een welkom excuus om de prijzen ervan op te drijven. "Zolang er geen tekorten zijn, en die verwachten we ook niet, zijn het headlines die de prijs van olie en gas bepalen. Niet het daadwerkelijke verschil tussen vraag en aanbod", aldus Wiersma. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop, met een plus van bijna 4 procent. Prosus ging 3 procent hoger. DSM-Firmenich won 2 procent. ArcelorMittal daalde licht, nadat het aandeel maandag nog flink wist te profiteren van de verkoop van US Steel aan het Japanse Nippon Steel. Deutsche Bank vond dit een gunstige ontwikkeling voor ArcelorMittal en herhaalde dinsdag het koopadvies met een koersdoel van 33,00 euro. De grootste daler in de AEX was ABN AMRO met een verlies van iets minder dan een procent. OCI zette zijn opmars voort in de AMX met een winst van bijna 4 procent. Degroof Petercam denkt dat recente desinvesteringen van OCI positief zullen uitpakken voor de aandeelhouders. Air France-KLM steeg circa 3,5 procent. Van Lanschot Kempen daalde 7,5 procent. Het aandeel noteerde dinsdag ex-dividend. Van Lanschot keert op 21 december 2,00 euro per aandeel uit. Gecorrigeerd voor het ex-dividend daalde het aandeel met minder dan een procent. Alfen verloor bijna 4 procent. In de AScX won TomTom 2,5 procent na aankondiging van een samenwerking met Microsoft op het vlak van AI. Vivoryon ging aan kop met een winst van bijna 4 procent en Sif steeg circa 3,5 procent. Accsys leverde bijna een procent in. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in de plus. Bron: ABM Financial News

