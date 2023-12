Beursblik: fondsbeheerders voorzien beursdip gevolgd door herstel

(ABM FN-Dow Jones) Ruim twee van de drie fondsbeheerders denkt nog steeds dat Europese aandelen in 2024 zullen stijgen, maar een meerderheid rekent nu ook op een beursdip in de komende maanden, na de sterke rally sinds eind oktober. Dat is de uitkomst van een enquête door Bank of America.

Twee op de drie fondsbeheerders voorziet een dip. Een maand eerder was dit nog 47 procent.

Een grote meerderheid denkt dat de winst per aandeel van Europese aandelen zal dalen door de tragere economische groei en wegebbende inflatie. Per saldo ziet 6 procent van de fondsmanagers Europese aandelen als overgewaardeerd, terwijl een maand geleden nog per saldo 26 procent van een onderwaardering sprak.

Een ruime meerderheid denkt dat cyclische aandelen het de komende maanden slechter zullen doen dan defensieve, namelijk 59 procent, tegen 44 procent vorige maand. Europese verzekeraars en technologie blijven algemeen overwogen in de portefeuilles, maar daar komt healthcare nu bij. Chemie, autofabrikanten en bouwers zijn juist het minst populair richting het nieuwe jaar.

We beginnen de rente te voelen

Een stijgend aandeel van de beheerders denkt dat het monetaire beleid in Europa te beperkend is, hoewel dit met 35 procent nog wel een minderheid is. Ook is het verschil niet groot met het aandeel van 28 procent dat hetzelfde vindt van het wereldwijde monetaire beleid.

Een kleine meerderheid denkt dat de afnemende vraag, als gevolg van strengere kredietvoorwaarden en afnemende fiscale stimulering, de komende maanden het dominante economische thema wordt.

Een grote meerderheid van 88 procent denkt dat de economische groei in Europa de komende maanden zal vertragen. Een maand geleden was dat nog 74 procent. Ook rekent een ruime meerderheid op een verzwakking van de Amerikaanse economie, namelijk 67 procent tegen 44 procent vorige maand.

Consument biedt uitkomst

Een harde landing voor de economie wordt niet erg gevreesd. Minder dan 1 op 4 managers verwacht dit, en 2 op de 3 rekenen op een zachte landing. Dit is te danken aan de sterkere consument, die goed heeft gespaard en nog goed terecht kan op de arbeidsmarkt. Wel denkt inmiddels een groter percentage dat een mondiale recessie het grootste risico is, in plaats van een hoge inflatie.