Video: de winnende strategie voor 2024

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich gaan opmaken voor 2024 en beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management legt uit wat volgens hem de winnende strategie is. Klik hier voor: de winnende strategie voor 2024 2023 was "een fantastisch jaar", volgens de marktkenner. 2024 belooft een jaar te worden van minder groei, een dalende inflatie en een aanhoudende lage werkloosheid in de VS. Daarbij verwacht de Federal Reserve de rente met 75 basispunten te verlagen. "Dat betekent dat we én positieve groei hebben én dat de tegenwind van de rente-omgeving gaat afnemen. Dat is een positieve omgeving voor de financiële markten", aldus Juvyns. "Cash was king" in 2023, maar in 2024 moet cash aan het werk worden gezet, vindt de beleggingsstrateeg. Juvyns adviseert kwalitatieve aandelen, en dan vooral Amerikaanse groeiaandelen. Maar hij vindt ook dat obligaties een plek in de portefeuille verdienen, zowel investment grade als hoogrentende. "Dat is een winnende strategie voor 2024." Bron: ABM Financial News

