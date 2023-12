Philips trekt 15 miljoen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft ruim 15,1 miljoen aandelen ingetrokken, die het heeft gekocht via een aandeleninkoopprogramma. Dit meldde het bedrijf dinsdagmiddag. Het inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro, werd in juli 2021 aangekondigd en wordt naar verwachting in april 2024 afgerond. Philips verwacht in het tweede kwartaal van 2024 nog eens 4,4 miljoen aandelen in te trekken. Er staan op dit moment 913.515.966 gewone aandelen Philips uit. Bron: ABM Financial News

