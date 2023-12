ECB: grondige analyse Nederlands bankentaks nodig

(ABM FN-Dow Jones) De Tweede Kamer moet zijn plan voor een extra bankenbelasting vanaf 2025 nog eens grondig tegen het licht houden om te bepalen wat de potentiële negatieve gevolgen zijn. Dit schrijft de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, in een advies die aan het Ministerie van Financiën is gestuurd en dinsdag is gedeeld met de Kamer door minister Kaag.

"De ECB heeft eerder adviezen uitgebracht over wetsvoorstellen betreffende de invoering van belastingen voor kredietinstellingen in een aantal lidstaten. Zij heeft in dit verband in het algemeen benadrukt dat het heffen van bijzondere belastingen bij de bancaire sector het voor kredietinstellingen moeilijker zou kunnen maken om extra kapitaalbuffers op te bouwen, aangezien hun ingehouden winst zal afnemen, waardoor zij minder bestand zijn tegen economische schokken", aldus de centrale bank.

De ECB stelde in zijn advies dat de Tweede Kamer moet beoordelen of de toepassing van een bankentaks "risico’s voor de financiële stabiliteit met zich meebrengt, en met name of het de veerkracht van de bancaire sector kan aantasten en marktverstoring kan veroorzaken", schreef Lagarde.

Daarom beveelt de centrale bank aan een "grondige analyse van mogelijke negatieve gevolgen voor de bancaire sector aan het wetsvoorstel toe te voegen."

In deze analyse "moet een gedetailleerde beschrijving worden gegeven van de specifieke impact van de belasting op de winstgevendheid en de kapitaalbasis van kredietinstellingen op langere termijn, de toegang tot financiering en de verstrekking van nieuwe leningen en concurrentievoorwaarden aan de markt, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de liquiditeit", aldus de ECB.

De extra bankentaks zou de Nederlandse overheid jaarlijks 150 miljoen euro opleveren, bedoeld om plannen te bekostigen die de financiële situatie van sociale minima verbeteren.